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Контейнеровоз врезался в грузовик в Тосненском районе. Водитель погиб

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В "КамАЗе" находился пассажир, его госпитализировали с различными травмами.

Полицейские организовали проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 17 июня на 642-м километре автодороги М-10 49-летний водитель контейнеровоза IVECO не учел скоростной режим и столкнулся с грузовиком "КамАЗ", который обеспечивал прикрытие производства работ. Там находился 60-летний пассажир. 

В результате аварии водитель контейнеровоза погиб на месте, а пассажир "КамАЗа" госпитализирован в больницу с различными травмами. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Пулковском шоссе байкер влетел в патрульный автомобиль ДПС. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: смертельное дтп, тосненский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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