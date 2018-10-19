Контейнеровоз врезался в грузовик в Тосненском районе. Водитель погиб

В "КамАЗе" находился пассажир, его госпитализировали с различными травмами.

Полицейские организовали проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 17 июня на 642-м километре автодороги М-10 49-летний водитель контейнеровоза IVECO не учел скоростной режим и столкнулся с грузовиком "КамАЗ", который обеспечивал прикрытие производства работ. Там находился 60-летний пассажир.

В результате аварии водитель контейнеровоза погиб на месте, а пассажир "КамАЗа" госпитализирован в больницу с различными травмами. Все обстоятельства выясняются.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти