"Почта России" обновила 33 отделения в Петербурге и Ленобласти

В отделениях появилось спецоборудование.

В этом году 33 отделения "Почты России" в Петербурге и Ленобласти прошли ремонт. Об этом в пятницу рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

В большинстве отремонтированных мест появились системы управления очередью, банкоматы "Почта Банка" для снятия и выдачи денег и POS-терминалы, в которых можно оплатить почтовые услуги банковскими картами.

Основная часть ремонтных работ была направлена на удобство маломобильных групп населения. Так, в 63 местных отделениях почтовой связи для этого установили пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала, тактильные покрытия для слабовидящих, информационные стенды с применением шрифта Брайля.

Ранее мы сообщали, что почта Деда Мороза открылась в Северной столице.

Фото: Piter.tv