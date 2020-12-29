Сейчас риск заразиться вирусом достаточно высок.

Специалисты призвали петербуржцев не участвовать в массовых мероприятиях. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 января, распространяемой пресс-службой правительства.

Эксперты штаба указывают, что сейчас риск заразиться вирусом высок, особенно если не использовать маски, перчатки и не соблюдать социальную дистанцию.

Вероятность заразиться в общественном месте, особенно если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции, сейчас вероятнее, чем несколько дней назад. Координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не участвовать в массовых мероприятиях. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv