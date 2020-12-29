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Специалисты призвали петербуржцев не участвовать в массовых мероприятиях
Сегодня, 18:48
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Специалисты призвали петербуржцев не участвовать в массовых мероприятиях

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Сейчас риск заразиться вирусом достаточно высок.

Специалисты призвали петербуржцев не участвовать в массовых мероприятиях. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 января, распространяемой пресс-службой правительства.

Эксперты штаба указывают, что сейчас риск заразиться вирусом высок, особенно если не использовать маски, перчатки и не соблюдать социальную дистанцию.

Вероятность заразиться в общественном месте, особенно если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции, сейчас вероятнее, чем несколько дней назад. Координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не участвовать в массовых мероприятиях.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv 

Теги: коронавирус, массовые мероприятия, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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