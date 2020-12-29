Динамика распространения инфекции, показатель ежедневных госпитализаций, может пойти в рост снова.

Специалисты предупреждают о высоком риске заражения COVID-19 в Петербурге. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в городе на 18 января, распространяемой пресс-службой правительства.

Эксперты оценивают снижение госпитализаций как продолжение действия противоэпидемического эффекта длительных выходных, которого удалось добиться благодаря разобщению трудовых и учебных коллективов, а также дополнительным мерам ограничительного характера, принятым Правительством города в новогодние праздники.

Динамика распространения инфекции, показатель ежедневных госпитализаций, может пойти в рост снова, предупреждают в Смольном – у людей, заразившихся COVID-19 после выхода на работу и учебу в первые послепраздничные дни, заболевание может начать проявляться только сейчас и даже позже.

Это может случиться в период от среднего (7-8 дней) до максимального (14 дней) инкубационного периода, а показания к госпитализации обычно возникают на 5-10 день от начала заболевания.



Настороженность и готовность системы здравоохранения к возобновлению роста ежедневной госпитализации должны сохраняться еще минимум три недели – даже при некоторых позитивных тенденциях к снижению распространения инфекции, которые мы сейчас наблюдаем. Вероятность заразиться в общественных местах, особенно при несоблюдении масочного режима и социальной дистанции, сейчас даже выше, чем в период праздников. Поэтому строгое соблюдение противоэпидемических мер, введенных Правительством Санкт-Петербурга, по-прежнему обязательно для всех жителей города – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv