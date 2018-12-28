Ограду домика Петра I отреставрируют за 51,2 млн рублей

Конструкция длиной 380,7 метров получила деформации и коррозию.

Специалисты отреставрируют ограду домика Петра I за 51,2 млн рублей. Заказчиков является государственный Русский музей. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Сейчас конструкции внешней и внутренней оград и навеса (козырька) над входом нуждаются в комплексных реставрационных мероприятиях. Конструкция длиной 380,7 метров обрела деформации, потеряла некоторые элементы, на ней появилась коррозия и так далее. Также после ДТП была повреждена металлическая конструкция кровли навеса, совмещенного с северным участком ограды.

После выбора подрядчика работы должны быть завершены не позже 14 ноября 2020 года. На это из бюджета выделят более 51 714 344, 69 рублей.

Домик Петра I был построен в 1703 году на месте, указанном самим императором. Самая первая решетка, ограждавшая сад Первоначального дворца, была изготовлена из дерева в виде ряда пик.

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Фото: САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ/ ВК