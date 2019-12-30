  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:58
74
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Специалисты оградили иномарку на Камышовой улице из-за утечки газа

0 0

Обошлось без "хлопка".

Утром в Приморском районе у автомобиля "Дэу" произошла утечка газа. Потенциально опасное место оградили сотрудники "Петербурггаза". Об инциденте рассказали в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

Машина стояла у дома №50 по Камышовой улице. На место прибыли сотрудники оперативных служб. К последствиям утечка не привела, все остались целы. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как мошенник выманил у 85-летней петербурженки 16 тысяч рублей под предлогом ложной утечки газа в доме. 

Видео: VK / "Дорожный инспектор" 

Теги: петербурггаз, утечка газа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии