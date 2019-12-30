Специалисты оградили иномарку на Камышовой улице из-за утечки газа

Обошлось без "хлопка".

Утром в Приморском районе у автомобиля "Дэу" произошла утечка газа. Потенциально опасное место оградили сотрудники "Петербурггаза". Об инциденте рассказали в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

Машина стояла у дома №50 по Камышовой улице. На место прибыли сотрудники оперативных служб. К последствиям утечка не привела, все остались целы.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как мошенник выманил у 85-летней петербурженки 16 тысяч рублей под предлогом ложной утечки газа в доме.

Видео: VK / "Дорожный инспектор"