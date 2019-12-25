На Витебском проспекте начался монтаж пролетов будущей развязки

Новый этап в строительстве Широтной магистрали. Специалисты собирают пролеты будущей развязки на Витебской улице. На этом этапе даже сильный ветер может прервать все работы.

Несмотря на большой масштаб строительных работ, они тщательно проработаны, порой до миллиметра. Ведь перед забивкой свай необходимо было подготовить площадку, а поскольку большинство соседних объектов находятся под землей, то работы иногда приходится вести на протирках, т.е. в очень ограниченном пространстве. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Данная работа относится к повышенной категории опасности, ведь присутствует высота. Высота — это работа от земли на расстоянии от 1,8 метра. Балка весит 20 тонн, довольно сложно её центровать. Поэтому ребятам приходится вымерять миллиметры. Главный специалист службы охраны труда, техники безопасности и экологии Вячеслав Воротников

Окончательный монтаж пролетного строения занимает час, включая все калибровки. На этом этапе подрядчики должны были двигаться от двух крайних точек будущей трассы навстречу друг другу. Неважно, кто из них придет первым, главное, чтобы части магистрали встретились вовремя.

Ранее сообщалось, что на Васильевском острове завершается первый этап реставрации здания Биржи.

Фото: Piter.TV