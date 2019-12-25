На Васильевском острове завершается первый этап реставрации здания Биржи

Проект второго этапа подготовлен и ожидает финансирования.

В Петербурге подошёл к концу первый этап масштабной реставрации здания Биржи на Васильевском острове. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Рабочие уже обследовали здание и провели укрепление фундамента, а также выполнили бетонирование полов цокольного этажа и отреставрировали кровлю. Наконец, был воссоздан облик фасада и украшающих здание скульптур. В ходе второго этапа будут заменены инженерные сети, а также выполнен перевод на газ старой котельной и воссозданы интерьеры. Проект подготовлен и ожидает финансирования. После его воплощения в здании Биржи откроют Музей геральдики и наград.

Пиотровский подчеркнул, что работы века в архитектурном шедевре начала XIX проводятся ради его сохранения. Напомним, что здание Биржи создано по роекту Тома де Томона. Государственный Эрмитаж получил его в 2014 году: к этому времени здание находилось в предаварийном состоянии.

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Фото: wikimedia.org/A.Savin