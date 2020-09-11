Выставка "Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки" открылось в Манеже

Предполагается, что работа экспозиции будет центральным культурным событием саммита "Россия – Африка", который пройдёт в Северной столице с 27 по 28 июля.

В центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки". Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Гостям представили свыше 300 предметов искусства (подлинные артефакты из коллекции Фонда просветительских инициатив Поленова, книги, эссе, фотографии хрестоматийных выставок), а также работы 46-ти африканских и 14-ти российских художников. Предполагается, что сама выставка будет центральным культурным событием саммита "Россия – Африка", который пройдёт в Северной столице с 27 по 28 июля.

По словам Пиотровского, самобытная африканская культура всегда притягивала внимание любителей искусства, но насколько внушительный проект, посвящённый ей, будет представлен в РФ впервые.

Ранее мы сообщили о том, что в Эрмитаже появились путеводители для людей с особенностями ментального развития.

Фото: Telegram / Пиотровский Online