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В 40 домов на Малодетскосельском проспекте вернулось тепло
Сегодня, 9:08
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nastya960

В 40 домов на Малодетскосельском проспекте вернулось тепло

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На выходных на трубопроводе в Адмиралтейском районе произошла авария.

В 37 домов на Малодетскосельском проспекте вернулось тепло. Специалисты в кратчайшие сроки смогли заменить аварийный трубопровод. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Авария произошла в воскресенье, 10 февраля. Жители домов пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления. На вызов приехали специалисты, работы начались с двух часов ночи. В обед 10 февраля было заменено более пяти метров поврежденного трубопровода. В понедельник во всех домах есть отопление и горячая вода.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: горячая вода, коммунальная авария, отопление, трубопровод в адмиралтейском районе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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