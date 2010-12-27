В 40 домов на Малодетскосельском проспекте вернулось тепло

На выходных на трубопроводе в Адмиралтейском районе произошла авария.

В 37 домов на Малодетскосельском проспекте вернулось тепло. Специалисты в кратчайшие сроки смогли заменить аварийный трубопровод. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Авария произошла в воскресенье, 10 февраля. Жители домов пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления. На вызов приехали специалисты, работы начались с двух часов ночи. В обед 10 февраля было заменено более пяти метров поврежденного трубопровода. В понедельник во всех домах есть отопление и горячая вода.

Фото: Piter.TV