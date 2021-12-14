Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу системы здравоохранения России. Ранее лидер РФ и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса договорились о том, что ЮАР в ближайшее время Москва направит собственные группы вирусологов, медицинские лаборатории и оборудование для борьбы против распространяющейся коронавирусной инфекции
Самолет с группой специалистов Минздрава России, направленных в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина, прибыл в Йоханнесбург.
пресс-служба Минздрава РФ
Напомним, что в пресс-службе ГУ МЧС рассказали о том, что 10 декабря самолет с вирусологами и мобильной лабораторией также вылетел в ЮАР. Отечественные эксперты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с ковидом.
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Фото и видео: МЧС России
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