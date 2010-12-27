Специалисты МФЦ Выборга вновь доказали свое мастерство

Всего в конкурсе прняли участие 33 филиала центра, занимающегося предоставлением государственных услуг. Экспертное жюри, оценило качество обслуживания и подготовку персонала центров. По результатам оценки, титул "лучший универсальный специалист" был присужден выборжанке Марине Мезенцевой и жительнице поселка Рощино Дарье Самофаловой.
Следующим этапом девушки примут участие в конкурсе-собеседовании, на котором будут бороться за звание лучших специалистов в стране. Конкурс состоится в начале сентября.
Напомним, что жительница выборгского района уже становилась лауреатом федерального конкурса. Так в 2017 году победителем конкурса была признана главный специалист отдела МФЦ в Рощино Ольга Тюкина.
По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район" ЛО
Фото: Google Maps