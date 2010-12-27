Специалисты МФЦ Выборга вновь доказали свое мастерство

Во втором этапе ежегодно проводимого областного конкурса "Лучший МФЦ" выборгские специалисты снова показали себя достойными профессионалами. Так среди пяти финалистов оказались сотрудники филиалов МФЦ в Выборге и Рощино.

Всего в конкурсе прняли участие 33 филиала центра, занимающегося предоставлением государственных услуг. Экспертное жюри, оценило качество обслуживания и подготовку персонала центров. По результатам оценки, титул "лучший универсальный специалист" был присужден выборжанке Марине Мезенцевой и жительнице поселка Рощино Дарье Самофаловой.

Следующим этапом девушки примут участие в конкурсе-собеседовании, на котором будут бороться за звание лучших специалистов в стране. Конкурс состоится в начале сентября.

Напомним, что жительница выборгского района уже становилась лауреатом федерального конкурса. Так в 2017 году победителем конкурса была признана главный специалист отдела МФЦ в Рощино Ольга Тюкина.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Google Maps