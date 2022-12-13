Специалисты Комитета по благоустройству готовятся к резкому понижению температуры

Чтобы минимизировать скользкость, в дело вступит спецтехника с запасом противогололедных материалов.

Петербурге 26 января заливает дождем, а ночью синоптики обещают заморозки, местами до -6 градусов, и даже днём в пятницу воздух не прогреется до плюсовых значений. Чтобы минимизировать скользкость, в дело вступит спецтехника с запасом противогололедных материалов. В первую очередь, поставлена задача обеспечить безопасность жителей в местах проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Повышенное внимание также уделят набережным и магистралям с наиболее интенсивным движением, территориям около станций метро, остановок общественного транспорта, пешеходным переходам, тротуарам и перекресткам. Основным средством борьбы с гололедом остается песко-соляная смесь.

Завтра в скверах, на бульварах и в парках будет работать 253 единицы техники и 931 специалист ручного труда. Они проведут уборку, посыплют дорожки и площадки песком и примут все меры, чтобы петербуржцы, пришедшие возложить цветы к мемориалам, чувствовали себя комфортно, отметили в комитете.

Фото: Piter.tv