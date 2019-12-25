ГУП "ТЭК" устраняет аварию на Ново-Никитинской улице

На трубопроводе обнаружили дефект.

Днем 10 февраля у дома №14 по Ново-Никитинской улице специалисты ГУП "ТЭК" заметили парение во время обхода теплосетей. Теплоэнергетики приступили к поиску дефекта и вентилированию тепловой камеры.

Неполадки обнаружились на сантиметровом магистральном трубопроводе. Специалисты переключили потребителей на резервные схемы подачи тепла, из-за чего на момент работ ограничились отопление и горячее водоснабжение в 48 жилых домах. На устранение нарушений уйдет порядка 30 часов.

Ранее ГУП "ТЭК" взыскал с должников рекордные 2,1 млрд рублей за 2019 год.

Фото: Николай Петров, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"