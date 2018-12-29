Медики отметили, что перелёт маленький пациент перенёс хорошо.

В пятницу, 18 января, Спецборт МЧС доставил в Петербург тяжелобольного шестидневного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Около пяти вечера в аэропорту Пулково приземлился самолет "Сухой Суперджет 100" МЧС России, который осуществил т санитарно-авиационную эвакуацию шестидневного младенца из города Оренбург в Санкт-Петербург сказано в сообщении

В "Пулково" маленького пациента и его сопровождающх встретили сотрудники петербургского Главка МЧС, психологи "чрезвычайного ведомства" и медики. Врачи отмечают, что тяжелобольной ребенок нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

МЧС сообщает, что малыш перенёс перелёт хорошо.

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Фото:Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу