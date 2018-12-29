На куполах воссозданного Скорбященского храма появились кресты

Купола освятил митрополит петербургский и ладожский Варсонофий.

В пятницу, 18 января, на пяти куполах воссозданного Скорбященского храма появились кресты. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, купола освятил митрополит петербургский и ладожский Варсонофий. Кроме того, были установлены четыре малых креста и один главный, которые инкрустировали горным хрусталем.

Напомним, что этот храм взорвали в 1933 году, а через 83 года его начали воссоздавать. Работы планируют завершить к концу 2019 года.

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