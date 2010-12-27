В Петербурге освятили Воскресенский собор Новодевичьего монастыря

Митрополит Варсонофий подарил патриарху икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

В пятницу, 31 мая, в города на Неве освятили Воскресенский собор Новодевичьего монастыря. Об сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Освящение проходило в день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов. Оьряд совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщает пресс-служба на освещении были власти города, а также спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и парламентарий Михаил Романов.

Собор Воскресения Словущего построен по проекту Николая Ефимова и Николая Сычева в русско-византийском стиле. Зимой 1932 года храм закрыли: а затем разграбили. В 2001 здание передали РПЦ.

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Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви