Стали известны подробности строительства крытого футбольного манежа в Выборге

Новый спортивный объект должен появиться в городе уже в 2022 году. На его строительство привлекут свыше 500 млн рублей инвестиций.

Новость о том, что в Выборге в ближайшие годы будет возведен крытый футбольный манеж в рамках строительства третьей очереди спорткомплекса, нашла официальное подтверждение. Муниципальные власти уже в первостепенном порядке готовят необходимую документацию, чтобы запустить строительство проекта областного масштаба. Сегодня, 31 мая, в администрации Выборгского района прошло первое совещание по этому поводу. В нем приняли участие глава администрации Геннадий Орлов, его заместители и главы профильных комитетов, а также представители Правительства Ленинградской области.

Совещание было посвящено реализации нацпроекта "Спорт - норма жизни". В его рамках на территории Ленинградской области реализуется амбициозный проект - строительство полноразмерного футбольного крытого манежа. Принято решение о реализации данного проекта именно на территории Выборгского района, в городе Выборге. Хочется отметить, что сроков на реализацию не очень много, в следующем году мы уже должны выйти на строительство объекта. Евгений Пономарев, первый заместитель председателя комитета спорта Ленинградской области

Отметим, что в Ленинградской области пока что нет аналогов такого спортобъекта. Это будет первый на территории региона полноформатный крытый футбольный манеж. По предварительным данным, он вместит до 800 зрителей и будет соответствовать всем нормам Российского футбольного союза.

Это полноразмерное поле 105 на 68, с искусственным покрытием, с трибунами для зрителей. Планируемый срок окончания работ - 2022 год. Евгений Пономарев, первый заместитель председателя комитета спорта Ленинградской области

Что касается финансирования, то в область будет направлено до 500 млн рублей прямых инвестиций. Из них 100 млн федерального финансирования выделят до 2020 года. Объект разместится в непосредственной близости от бассейна СК "Выборг".

Видео: Piter.TV