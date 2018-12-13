Новый спортобъект, спорная дорога, дела жилищные: Геннадий Орлов провел прием граждан

Глава администрации Выборгского района провел личный прием граждан. Всего Геннадий Орлов принял 12 заявителей из Выборга, Каменногорска, Первомайского и Красносельского поселений.

Александр и Ирина живут в частном доме в Ильичево. В ближайшее время они могут лишиться единственной подъездной дороги к своему участку. Ее пытается приватизировать соседка: женщину не смущает даже решение суда. Со своей проблемой Александр и Ирина обратились к главе администрации Выборгского района Геннадию Орлову.

Судом была освобождена эта дорога, судебные приставы приезжали, сломали заборы и освободили. Вдруг узнаем, что ее снова отнимают. А это единственный подъезд к нашему участку. Суд это четко определил. Подтвердил эту дорогу документами! Однако сейчас там снова будут строить забор! Александр Никитин



Геннадий Орлов и специалисты администрации изучили обращение граждан. Глава администрации решил лично выехать на место, чтобы разобраться в ситуации

Давайте вместе съездим туда. Все. Выедем, соберемся, чтобы объективно оценить. Кто вам еще из специалистов нужен на месте? Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Из 12 обращений в этот день сразу 4 касались именно "земельных вопросов". Как правило, речь шла о спорах между собственниками соседних земельных участков. Большинство обращений по земельным вопросам были связаны с некорректным оформлением бумаг на участки. Специалисты КУМИГ советуют выборжанам проводить официальную процедуру установления границ земельных участков

Зачастую люди предполагают, что объект недвижимости, расположенный вроде как на его участке, входит в его границы. А чаще всего, на практике, объекты вылезают за эти границы, за отведенную территорию участка. В таких случаях нужно провести процедуру межевания, установления границ земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами. Позже нужно внести сведения государтсвенного кадастра недвижимости. Чтобы смежные пользователи не накладывались и не возникали споры по границам! Александр Кулик, зам председателя КУМИГ

Всего Геннадий Орлов принял 12 заявителей из Выборга, Каменногорска, Первомайского и Красносельского поселений. Прием граждан, по традиции, растянулся до конца рабочего дня. Каждая ситуация рассматривалась в индивидуальном порядке, с участием представителей комитета городского хозяйства, отдела благоустройства, жилищных программ.

В ходе мероприятия стало известно о важном решении для жизни Выборга. В городе появится крытый футбольный манеж в рамках третьей очереди строительства спорткомплекса. Об этом решении Геннадия Орлова проинформировал губернатор Александр Дрозденко. Подробности и сроки строительства манежа станут известны в ближайшем будущем.

Видео: Piter.TV