Хорошие новости: тюлененок Гоглик пошел на поправку

Детеныш серой нерпы набирает вес и кусается.

8 апреля в Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о состоянии тюлененка, которого в прошлом месяце спасли с острова Гогланд на границе с Финляндией.

Зоологи сообщают, что малыш по имени Гоглик хорошо набирает вес и идет на поправку. Также специалисты добавили, что их воспитанник "приятный тюлень", но иногда может и укусить.

Напомним, малыша нашли около маяка, который находился на приличном расстоянии от воды. Тюлененок был на грани истощения и сам бы не смог выжить в дикой природе. Чтобы доставить его в Центр изучения и сохранений морских млекопитающих петербургского Водоканала, Зоологи развернули целую спасательную миссию. В итоге им удалось найти вертолет и спасти детеныша.

Ранее Piter.tv писал, что проект "У спасенного на острове Гогланд тюлененка начинают резаться зубки".

Фото: ВКонтакте / sealrescue