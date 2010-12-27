Тюлень Гоглик вернулся в море для самостоятельной жизни

Серый тюлененок отправился в Балтийское море, после долгой реабилитации.

Детенышь-тюлень из Центра изучения и сохранения морских млекопитающих ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" полностью готов к самостоятельной жизни, в связи с чем отправился в далекое плавание.

Зимой 2018 года потерявшийся серый тюлень приполз по льду Финского залива на остров Гогланд, где был пойман у дома сотрудников метеослужбы. Специалисты определили, что тюлененок был слишком мал для самостоятельной жизни. Тогда неравнодушные люди организовали переезд животного на метерик с помощью вертолета.

Прес служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщает, что за время реабилитации Гоглик привязался к своему куратору – Вячеславу Алексееву – и на выпуске долго не хотел с ним расставаться. В связи с этим "воспитанник" тюленя решил зайти вместе с ним в холодную воду и ждать, когда тюлененок последует за ним. После того, как Гоглик решился нырнуть, он почувствовал себя уверенно и уплыл.

Фото: прсс служьа ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"