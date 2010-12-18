Спасатели передали родственникам пенсионера, который всю ночь бродил по лесу у Подпорожья

Мужчина шёл, опираясь на 2 палки. Он не пострадал.

В среду, 5 июля, примерно в 22:00 в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в лесу у деревни Пидьма в Подпорожье заблудился пенсионер. Отряд города Лодейное Поле направился на поиски мужчины. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Поиски успешно завершились только в четверг, 6 июля. Пенсионер бродил по лесу всю ночь, опираясь на обе палки. Он не пострадал.

Мужчину вывели из леса, он передан родственникам

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти