Сотрудникам МЧС не удалось спасти горящий автомобиль на Липовой улице

Ночью в Курортном районе произошел пожар, пламя охватило легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре на Липовой улице, 21 поступило в 15 мая в 03:32. В 04:59 огонь ликвидировали, однако авто выгорело по всей площади.
К тушению привлекли 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Гатчиной загорелись парикмахерская и салон тканей.
Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб
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