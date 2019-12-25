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Сотрудникам МЧС не удалось спасти горящий автомобиль на Липовой улице
Сегодня, 9:13
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Сотрудникам МЧС не удалось спасти горящий автомобиль на Липовой улице

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Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью в Курортном районе произошел пожар, пламя охватило легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Липовой улице, 21 поступило в 15 мая в 03:32. В 04:59 огонь ликвидировали, однако авто выгорело по всей площади.

К тушению привлекли 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Гатчиной загорелись парикмахерская и салон тканей

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб 

Теги: легковой автомобиль, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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