Сотрудникам МЧС не удалось спасти горящий автомобиль на Липовой улице

Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью в Курортном районе произошел пожар, пламя охватило легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Липовой улице, 21 поступило в 15 мая в 03:32. В 04:59 огонь ликвидировали, однако авто выгорело по всей площади.

К тушению привлекли 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Гатчиной загорелись парикмахерская и салон тканей.

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб