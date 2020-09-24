Спасателям Петербурга передали 35 современных машин

Две трети новых машин закупили из бюджета города.

Спасателям Петербурга передали сертификаты на 35 современных машин. Их вручали на Дворцовой площади. Об этом в среду, 30 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Две трети новых машин закупили из бюджета города, остальное оплатило федеральное министерство. По словам губернатора Петербурга, за 9 месяцев спасатели более 54 тысяч выехали на места происшествий и спасли порядка 1500 жителей нашего города.

Ранее появилось видео, как полыхал мусоровоз на Маршала Казакова. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv