Спасателям Петербурга передали 35 современных машин

Спасателям Петербурга передали сертификаты на 35 современных машин. Их вручали на Дворцовой площади. Об этом в среду, 30 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.
Две трети новых машин закупили из бюджета города, остальное оплатило федеральное министерство. По словам губернатора Петербурга, за 9 месяцев спасатели более 54 тысяч выехали на места происшествий и спасли порядка 1500 жителей нашего города.
Ранее появилось видео, как полыхал мусоровоз на Маршала Казакова. Обошлось без пострадавших.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все