Со льда Большой Невки спасли брошенную черепаху

Животное лежало панцирем вниз на льдине.

Во вторник, 2 марта, со льда Большой Невки у Гренадерского моста спасатели вызволили брошенную кем-то черепаху. Как рассказала очевидица, в операции по спасению животного участвовали две спасательницы городского "Кошкиспаса": одна из девушек спускалась на подтаявший поломанный лед, вторая страховала и вытягивала коллегу сверху, с моста.

Известно, что оставленная одинокая черепаха лежала на льдине панцирем вниз и не могла перевернуться. Как именно она оказалась в водоеме и как много времени там провела – останется загадкой. Жизнь черепахи удалось спасти. По словам самих спасателей, сейчас животное находится в ветеринарной клинике.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга на льду заметили нерпу.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум, Наталья Житинская