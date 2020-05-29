Спасатели достали собаку из теплотрассы глубиной 5 метров в Петербурге

Собаке пришлось дать снотворное, чтобы спокойно ее вытащить.

Спасатели поисково-спасательного отряда "Экстремум" достали собаку из глубокого колодца на Будапештской улице. Она застряла в подземной теплотрассе глубиной пять метров. Об этом рассказали в группе ВКонтакте "Кошкиспас".

Сначала собаку пытались вытащить с помощью петлей из веревки, однако это оказалось безуспешно. Пес весит около 45 кг. Через несколько часов на место приехали волонтеры из "Хатико" со снотворным и самодельным приспособлением для стрельбы. До этого к собаке было не подойти. После второй дозы снотворного она уснула.

Вот тут пригодились все тренировки по извлечению пострадавших из труднодоступных мест. Место было весьма специфическим - бетонный коридор, в нем две огромные трубы. Между ними проход примерно 30 см. То есть один человек встать может, вдвоем уже не разойтись. При этом очень пыльно и душно. Собаку сложили на одеяло и вытянули через люк.

После этого пес вернулся в естественную среду. Самым сложным, по словам спасателей, оказалось дождаться сна собаки, а не сама операция.

Видео и фото: vk.com/koshkispas