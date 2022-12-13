Спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на Териберку

Российские спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на поселок Териберка. Соответствующее заявление сделали представители экстренного ведомства из Мурманской области в собственном Telegram-уканале. Специалисты ГУ МЧС пояснили, что пострадавшие были заблокированы на автомобильной дороге из-за сильного снегопада. В настоящее время на месте инцидента работает оперативная бригада аварийно-спасательнх служб.
В настоящее время 20 человек из автомашин, находящихся в заторе, вывезены в Мурманск.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Администрацией Кольского района водителям и путешественникам предоставлен временный пункт обогрева, на месте также размещен микроавтобус для транспортировки граждан в сторону города Мурманска. Все граждане обеспечены питьевой водой, едой и топливом. Расчистку и расширение дорожного полотна в текущий момент осуществляют восемь единиц специальной техники. Напомним, что поселок Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана.
ГУ МЧС: На Планерной улице в квартирном пожаре погиб мужчина.
Фото и видео: Telegram / #МЧСМурманск
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все