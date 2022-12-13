Спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на Териберку

СПециалисты ГУ МЧС рассказали о ситуации в регионе.

Российские спасатели вызволили 20 человек из затора по дороге на поселок Териберка. Соответствующее заявление сделали представители экстренного ведомства из Мурманской области в собственном Telegram-уканале. Специалисты ГУ МЧС пояснили, что пострадавшие были заблокированы на автомобильной дороге из-за сильного снегопада. В настоящее время на месте инцидента работает оперативная бригада аварийно-спасательнх служб.

В настоящее время 20 человек из автомашин, находящихся в заторе, вывезены в Мурманск. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Администрацией Кольского района водителям и путешественникам предоставлен временный пункт обогрева, на месте также размещен микроавтобус для транспортировки граждан в сторону города Мурманска. Все граждане обеспечены питьевой водой, едой и топливом. Расчистку и расширение дорожного полотна в текущий момент осуществляют восемь единиц специальной техники. Напомним, что поселок Териберка находится в 120 километрах от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана.

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Фото и видео: Telegram / #МЧСМурманск