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Спасатели вытащили из Обводного канала тонущего мужчину
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Спасатели вытащили из Обводного канала тонущего мужчину

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Выяснилось, что мужчина упал в воду около  храма у "Варшавского экспресса".

Накануне, 24 августа, на Обводном канале тонул горожанин. На помощь мужчине пришли спасатели, которые вытащили его из воды. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Выяснилось, что мужчина упал в воду около  храма у "Варшавского экспресса". Спасатели выловили пострадавшего и передали медикам. Здоровью жителя ничего не угрожает. 

На данный момент выясняются подробности случившегося. Уточняется, при каких обстоятельствах петербуржец Игорь свалился в воду.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине потерялся 5-летний самокатчик.

Фото: pexels

 

 

Теги: вытащили из воды, обводный канал, полиция, скорая, спасатели, тонул в реке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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