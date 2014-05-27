Спасатели вытащили из Обводного канала тонущего мужчину

Выяснилось, что мужчина упал в воду около храма у "Варшавского экспресса".

Накануне, 24 августа, на Обводном канале тонул горожанин. На помощь мужчине пришли спасатели, которые вытащили его из воды. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Выяснилось, что мужчина упал в воду около храма у "Варшавского экспресса". Спасатели выловили пострадавшего и передали медикам. Здоровью жителя ничего не угрожает.

На данный момент выясняются подробности случившегося. Уточняется, при каких обстоятельствах петербуржец Игорь свалился в воду.

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Фото: pexels