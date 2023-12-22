Спасатели сняли с льдины пожилого рыбака под Костромой

На территории Костромской области российские экстренные службы и спасли пожилого рыбака, которого унесло от берега на льдине. Соответствующими кадрами в социальных сетях поделились сотрудники региональной пресс-службы ГУ МЧС. Известно, что инцидент произошел еще 8 апреля с 84-летним местным жителем в Волгореченске. Потерпевший рыбачил на сбросном канале, на котором ещё частично сохранилось обледенение. В какой-то момент льдина откололась, а затем вместе рыбаком начала отплывать. Помощь человеку поспешили оказать сотрудники ГИМС и пожарные службы.При помощи трехколенной лестницы и веревок рыбак был вытащен обратно.
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пресс-служба ГУ МЧС
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Фото и видео: ГУ МЧС России
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