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Спасатели проверили церкви Невского района перед Пасхой
Сегодня, 19:47
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TretyakovaS

Спасатели проверили церкви Невского района перед Пасхой

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Особое внимание уделили эвакуационным выходам.

На следующей неделе, 28 апреля православные жители Северной столицы отметят Пасху. В преддверии этого события сотрудники МЧС проинспектировали церкви Невского района Петербурга. Такая информация была размещена на сайте ведомства.

Особое внимание уделили эвакуационным выходам, наличию и исправности огнетушителей. Не забыли и о самих работниках храма, ведь они должны знать, как действовать при пожаре. 

Проверка показала, что все церкви находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии.

Теги: новости петербурга, новости спб, пасха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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