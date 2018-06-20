Спасатели проверили церкви Невского района перед Пасхой

Особое внимание уделили эвакуационным выходам.

На следующей неделе, 28 апреля православные жители Северной столицы отметят Пасху. В преддверии этого события сотрудники МЧС проинспектировали церкви Невского района Петербурга. Такая информация была размещена на сайте ведомства.

Особое внимание уделили эвакуационным выходам, наличию и исправности огнетушителей. Не забыли и о самих работниках храма, ведь они должны знать, как действовать при пожаре.

Проверка показала, что все церкви находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии.