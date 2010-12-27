МЧС: "В Петербурге ожидается усиление западного ветра до 16 м/с"

Высота волн может достигать порядка 1-1,5 метров.

В Петербурге в течение сегодняшнего дня ожидается усиление ветра. Спасатели просят жителей и гостей города быть внимательными и осторожными. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В Северной столице 18 июня в течение дня ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Высота волн может достигать порядка 1-1,5 метров.

Спасатели рекомендуют горожанам убрать хозяйственные вещи с балконов и домовых дворов, а также проследить, чтобы все окна были плотно закрыты. Автомобили не стоит оставлять под деревьями или шаткими конструкциями.

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