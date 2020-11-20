Спасатели отговорили девушку прыгать с Тучкова моста

Девушку передали медикам.

Днем в пятницу, 20 ноября, в региональное управление МЧС поступило сообщение, что на Тучковом мосту стоит девушка с намерением сорваться вниз, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Специалисты отговорили 18-летнюю девушку от поступка. В операции участвовали психологи МЧС. Петербурженку передали медикам. Что послужило причиной такого решения, не уточняется. В каком состоянии находится девушка, тоже неизвестно.

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