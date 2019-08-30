19 тысяч жителей Ленобласти воспользовались СМС-системой 112

СМС-системой пользуются люди с с нарушениями слуха и речи.

С начала 2020 года более 19 тысяч жителей Ленинградской воспользовались СМС-системой единой службы спасения 112. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, люди с нарушениями слуха и речи вызывают экстренные службы при помощи СМС-сообщения. В тексте сообщения нужно указать причину обращения, время и место происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии. Остальным жителям региона рекомендуют вызывать службы с помощью звонка.

Напомним, что 112 – единый номер вызова служб экстренного реагирования. Позвонить в службу можно со стационарного и мобильного телефонов, даже без сим-карты.

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