Петербуржцы вызвали спасателей, услышав детский крик о помощи

Горожане заподозрили неладное в квартире одного из домов на улице Руднева.

Вечером 29 августа петербуржцы забили тревогу, услышав детский крик из квартиры дома №1 по улице Руднева. Неравнодушные прохожие позвонили в службу 112 и попросили проверить информацию.

Спустя некоторое время к дому подъехали служебные машины МЧС с пожарной лестницей и две машины скорой помощи. Спасатели по пожарной лестнице проникли в квартиру через окно. В сети появилось видео с места событий.

О том, что произошло в квартире, неизвестно. Однако в конце ролика одна из женщин говорит: "Слава Богу". По всей видимости, ничего плохого не случилось. Обстоятельства происшествия выясняются.

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