Спасатели обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, найденную на стройке на Пулковском шоссе

Специалистам потребовалось несколько часов на рискованную работу.

Ранним утром в субботу, 1 августа, на Пулковском шоссе состоялась долгая операция по обезвреживанию крупной фугасной авиабомбы. 500-килограммовый снаряд времен войны обнаружили во время работ на стройплощадке, рассказали в пресс-службе петербургского МЧС.

Спасатели отметили, что столько крупные находки встречаются в их деятельности нечасто и сопряжены с огромным риском при обезвреживании. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы обвязать бомбу тросами и погрузить на автомобиль с помощью крана. Опасную находку возрастом более 70 лет отправили на полигон, где и уничтожили.

Саперы вывезли из Петербурга и Ленобласти 250 старых боеприпасов в июле.

Фото: пресс-служба МЧС