Спасатели нашли останки пенсионерки после пожара в Бокситогорском районе

Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности в электропроводке.

В минувший четверг, 21 февраля, в поселке Заборье Бокситогорского района Ленинградской области на улице Заборье был обследован ранее сгоревший жилой дом. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Когда службы стали разбирать завалы, они обнаружили обгоревшее тело. Сейчас предполагается, что это хозяйка дома – пенсионерка 69-ти лет. Труп направлен в морг – там установят все обстоятельства.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности в электропроводке.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"