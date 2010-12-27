Петербургских туристов эвакуировали с крымских гор

Петербуржцы не могли самостоятельно спуститься с верхней канатной дороги.

Петербургских туристов пришлось эвакуировать с гор, когда они не смогли самостоятельно спуститься с верхней канатной дороги "Ай-Петри". В четверг, 30 августа, сигнал о помощи поступил на пульт дежурного в службе спасения республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Как оказалось, помощь требуется двум молодым людям, в возрасте 20 и 21 год. К ним выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас". Спасатели эвакуировали петербугских туристов при помощи альпинистского снаряжения, помощь медиков не понадобилась.

Ранее петербургскую альпинистку Татьяну Горбатюк санавиация доставила в петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Татьяна получила тяжелую черепно-мозговую травму 12 августа, во время жесткой посадки вертолета Ми-8 при транспортировке в базовый лагерь, в низовьях ледника Фортамбек.

Фото: Отдых в Крыму/ ВК