Спасатели эвакуировали ФТИ им. Иоффе на Политехнической улице

В помещении нашли колбу разложившегося диоксида хлора.

В Петербурге пришлось эвакуировать здание Физико-технического института им. Иоффе, который находится на Политехнической улице, 28. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В помещении нашли колбу разложившегося диоксида хлора. Есть опасность отравления и угроза взрыва. Из института эвакуировали более 300 человек. Химикаты были найдены во время уборки лаборатории. Колба герметично запаяна, транспортировка возможна только в состоянии покоя.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. По коридору проходит труба с гелием, которую перекрыли в целях безопасности.

Фото: ФТИ им. Иоффе