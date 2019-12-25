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Спасатели эвакуировали ФТИ им. Иоффе на Политехнической улице
Сегодня, 15:27
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nastya960

Спасатели эвакуировали ФТИ им. Иоффе на Политехнической улице

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В помещении нашли колбу разложившегося диоксида хлора.

В Петербурге пришлось эвакуировать здание Физико-технического института им. Иоффе, который находится на Политехнической улице, 28. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В помещении нашли колбу разложившегося диоксида хлора. Есть опасность отравления и угроза взрыва. Из института эвакуировали более 300 человек. Химикаты были найдены во время уборки лаборатории. Колба герметично запаяна, транспортировка возможна только в состоянии покоя.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. По коридору проходит труба с гелием, которую перекрыли в целях безопасности.

Фото: ФТИ им. Иоффе 

Теги: политехническая, угроза взрыва, фти им иоффе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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