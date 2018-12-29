Спасатели час тушили здание на Гороховой улице

По предварительным данным, в пострадавшем помещении людей не было.

В Центральном районе Петербурга ночью загорелся дом. В течение часа спасатели тушили здание под номером 50 на Гороховой улице. К данному моменту сведений о пострадавших не поступило.

По сведениям представителей экстренного ведомства, о пожаре диспетчер узнал около пяти часов утра. На место направили 14 человек личного состава ГУ МЧС и 3 единицы техники. Огнеборцы установили, что пламя распространилось на территории административного помещения.

В общей сложности выгорела комната в 8 квадратных метров. С пламенем специалисты справились к шести часам утра 29 января. В настоящее время эксперты изучают причины, которые привели к данному происшествию.

Фото: Piter.tv