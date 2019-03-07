Спасатели МЧС поздравили петербурженок с наступающим женским днем

Отметим, что в общей сложности за рабочий день спасатели сумели поздравить около 100 женщин, подарив им весенние букеты цветов.

Сотрудники МЧС России по Санкт-Петербургу поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим женским днем. Об этом сообщает сетевое издание "newinform".

Известно, что в чертах города целый день курсировала лодка на воздушной подушке, на борту которой находились спасатели. Они поздравляли каждую женщину, которая встречалась им на пути.

Отметим, что в общей сложности за рабочий день спасатели сумели поздравить около 100 женщин, подарив им весенние букеты цветов. Очевидцы сумели заснять данное событие и выложили видео в соцсети.

Стоит отметить, что бригада сотрудников ведомства в весеннее время совершает маршруты по Неве, чтобы напомнить рыбакам и переходящим реку горожанам о том, что лед становится тонким.

Источник: сетевое издание "newinform"