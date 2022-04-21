Спасатели реанимировали пострадавшую в пожаре собаку в Киришах

В многоквартирном доме горело помещение на площади два квадратных метра.

Днем 20 апреля во время квартирного пожара в Киришах едва не погибли собака. Ее реанимировали спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В многоквартирном доме горело помещение на площади два квадратных метра. С верхних этажей при помощи спасательных устройств были эвакуированы семь человек. Возгорание ликвидировали за 23 минуты, самих хозяев в квартире не было, но там оставалась собака.

Спасатели вынесли животное из задымленного помещения, сделали массаж сердца, дали подышать сжатым воздухом из баллона и животное пришло в себя.

Ранее в Сестрорецке полностью сгорел частный дом с мансардой.

Видео: МЧС