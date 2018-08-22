Спасатели Ленобласти во время жары продолжают патрулировать водоемы

Специалисты поисково-спасательных отрядов Аварийно-спасательной службы Ленобласти продолжают проводить профилактические мероприятия на водоемах Ленинградской области.
Цель – предупреждение возникновения несчастных случаев во время отдыха граждан у воды.
В ходе патрулирований спасатели напоминали отдыхающим правила безопасного отдыха у воды на пляжах в Кировске, Шапках, Волхове, Старой Ладоге, Лодейном Поле и в поселке имени Морозова.
Накануне в Пугаревском карьере под Петербургом утонул подросток.
Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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