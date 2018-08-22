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Спасатели Ленобласти во время жары продолжают патрулировать водоемы

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Цель – предупреждение возникновения несчастных случаев во время отдыха граждан у воды.

Специалисты поисково-спасательных отрядов Аварийно-спасательной службы Ленобласти продолжают проводить профилактические мероприятия на водоемах Ленинградской области.

Цель – предупреждение возникновения несчастных случаев во время отдыха граждан у воды.

В ходе патрулирований спасатели напоминали отдыхающим правила безопасного отдыха у воды на пляжах в Кировске, Шапках, Волхове, Старой Ладоге, Лодейном Поле и в поселке имени Морозова.

Накануне в Пугаревском карьере под Петербургом утонул подросток.

Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: вода, купание, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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