Спасатели Ленобласти во время жары продолжают патрулировать водоемы

Цель – предупреждение возникновения несчастных случаев во время отдыха граждан у воды.

Специалисты поисково-спасательных отрядов Аварийно-спасательной службы Ленобласти продолжают проводить профилактические мероприятия на водоемах Ленинградской области.

Цель – предупреждение возникновения несчастных случаев во время отдыха граждан у воды.

В ходе патрулирований спасатели напоминали отдыхающим правила безопасного отдыха у воды на пляжах в Кировске, Шапках, Волхове, Старой Ладоге, Лодейном Поле и в поселке имени Морозова.

Накануне в Пугаревском карьере под Петербургом утонул подросток.

Видео: Telegram/ Аварийно-спасательная служба Ленобласти