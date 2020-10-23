Спасатель дала советы, что делать, если ребенок подавился

На все манипуляции у взрослых есть 5-7 минут, именно столько мозг может функционировать без воздуха.

Годовалый ребенок скончался в Лодейном Поле из-за того, что подавился морковью. Врачи не смогли спасти мальчика – кусочек овоща перекрыл ему дыхательные пути. Спасатель Любовь Кулакова в разговоре с "Невскими Новостями" объяснила, как избежать подобных трагедий.

У маленьких детей дыхательные пути, трахея, напоминает воронку, в отличие от взрослых, у которых это прямая трубка. То, что туда попадает, быстро скатывается вниз и закупоривает дыхательные пути. Любовь Кулакова

Если ребёнку ещё нет года, то нужно положить его на руку головой вверх, а второй рукой нажать на челюстные суставы. Затем необходимо перевернуть ребенка, придерживая за челюсть, лицом вниз, чтобы голова была ниже попы. В этом положении нужно сделать пять хлопков по спине, взять его второй рукой за голову, чтобы шея и туловище шли по руке. Перевернуть и нажать пять раз по центру грудины. "И так повторять до победного".

Если ребёнку больше года, то можно положить его животом на колено головой вниз и пять раз похлопать по спине между лопаток. При этом, подавившегося ребёнка нельзя трясти или самостоятельно достать руками у него что-то изо рта.

На все манипуляции у взрослых есть 5-7 минут, именно столько мозг может функционировать без воздуха.

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