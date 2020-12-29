Спас на Крови начали освобождать от строительных лесов

Реставрация Спаса на Крови завершится в конце 2021 года.

В Петербурге завершился основной этап реставрации одного из главных храмов города – Спаса на Крови. Строительные леса с центрального шатра храма частично убрали в конце 2020 года. Полностью снять леса и завершить реставрацию планируют к концу 2021 года.

"Строительные леса разобрали с отметки 81 метр до отметки 46 метров, произведена консервация до благоприятных погодных условий", – рассказал Piter.TV пресс-секретарь государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Игорь Стахеев.

Работы по реставрации фасадов центрального шатра начали в 2019 году, их проводит ООО "Реставрационные мастерские". На этом этапе специалисты отреставрировали облицовочный кирпич шатра, мозаику и майолику, металлические оконные заполнения. Кроме того, реставрация коснулась деталей из эстляндского мрамора, элементов креста и кирпичной кладки чердака.

Следующим шагом станет реставрация кирпичной кладки основания шатра, кровли и металлических трапов. Этим займутся после потепления.

Последняя реставрация Спаса на Крови началась в 2017 году. Стоимость всех реставрационных работ превысила 120 миллионов рублей, почти половина из них – из средств музея.

Фото и видео: Piter.TV