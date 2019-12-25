SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink. Новая партия космических аппаратов, предназначенных для обеспечения планеты широкополосным доступным интернетом отправилась на орбиту Земли. Специалисты назвали операцию успешной. После вывода спутников в космическое пространство первая ступень ракеты высадилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
Успешный вывод 51 спутника Starlink подтвержден.
пресс-служба SpaceX
Напомним, что проект Starlink представляет из себя спутниковую сеть следующего поколения. Реализация программы ведется с февраля 2018 года. Илон Маск поставил перед собой задачу обеспечить доступ населения Земли к высокоскоростному интернету из любой точке планеты.
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Фото и видео: Twitter / SpaceX
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