SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

В космос отправился 51 аппарат.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink. Новая партия космических аппаратов, предназначенных для обеспечения планеты широкополосным доступным интернетом отправилась на орбиту Земли. Специалисты назвали операцию успешной. После вывода спутников в космическое пространство первая ступень ракеты высадилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Успешный вывод 51 спутника Starlink подтвержден. пресс-служба SpaceX

Напомним, что проект Starlink представляет из себя спутниковую сеть следующего поколения. Реализация программы ведется с февраля 2018 года. Илон Маск поставил перед собой задачу обеспечить доступ населения Земли к высокоскоростному интернету из любой точке планеты.

Фото и видео: Twitter / SpaceX