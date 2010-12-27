Мигрант с февраля насиловал восьмилетнюю дочь своей любовницы из Петербурга

Выходец из Средней Азии задержан за сексуальное насилие над ребенком: девочке едва исполнилось восемь лет.

Петербурженка обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего сожителя. Женщина подозревает мигранта из Узбекистана в педофилии к ее восьмилетней дочери. В настоящее время иностранец задержан и находится в отделении полиции.

По версии следствия, 32-летний приезжий совершал насильственные действия сексуального характера по отношении к школьнице. В квартире по улице Подвойского он уделял чрезмерное внимание к девочке. Его действия полиция может рассматривать в рамках уголовного кодекса. По информации от матери пострадавшей, мигрант мог причинять вред несовершеннолетней в рабочее время, пока его любовница трудилась в фармацевтической компании. Преступления носили регулярный характер и продолжались с февраля 2018 года. В ближайшее время злоумышленнику будет выбрана мера пресечения.

