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Мигрант с февраля насиловал восьмилетнюю дочь своей любовницы из Петербурга
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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Мигрант с февраля насиловал восьмилетнюю дочь своей любовницы из Петербурга

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Выходец из Средней Азии задержан за сексуальное насилие над ребенком: девочке едва исполнилось восемь лет.

Петербурженка обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего сожителя. Женщина подозревает мигранта из Узбекистана в педофилии к ее восьмилетней дочери. В настоящее время иностранец задержан и находится в отделении полиции.

По версии следствия, 32-летний приезжий совершал насильственные действия сексуального характера по отношении к школьнице. В квартире по улице Подвойского он уделял чрезмерное внимание к девочке. Его действия полиция может рассматривать в рамках уголовного кодекса. По информации от матери пострадавшей, мигрант мог причинять вред несовершеннолетней  в рабочее время, пока его любовница трудилась в фармацевтической компании. Преступления носили регулярный характер и продолжались с февраля 2018 года. В ближайшее время злоумышленнику будет выбрана мера пресечения.
 

Теги: изнасилование , иностранец , насилие , сожитель
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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