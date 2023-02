Создатели The Day Before опубликовали 10-минутный геймплейный ролик

Игра выйдет 10 ноября 2023 года.

Создатели компьютерной игры "на выживание" The Day Before опубликовали 10-минутный геймплейный ролик. Авторы показали, как пользователь сможет исследовать открытый мир, совершать перестрелки, проводить кастомизацию оружия, взаимодействовать с инвентарём и многое другое. Однако на весь ролик разработчики подготовили только три встречи с противниками. Большую часть времени они просто разгуливали по улицам. Напомним, что официальный релиз проекта был перенесен на 10 ноября 2023 года из-за проблем с торговой маркой. The Day Before будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

