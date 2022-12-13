Премьера проекта запланирована на 3 марта.

Вышел первый трейлер фэнтезийного сериала о группе "Король и шут" про известную музыкальную панк-группу. Известно, что эпизоды проекта будут доступны к просмотру на онлайн-сервисе "Кинопоиск". Авторы заявили в шоу восемь серий, которые расскажут о большом периоде существования легендарных артистов в творческом коллективе. Начнется все с того момента, когда группа имела название "Контора". Параллельно этому сюжету зрителей ждёт история и о становлении героев. Многие песни "Короля и Шута" станут реальными, поэтому персонажам Горшку и Князю придётся отправиться в путешествие по фэнтези-миру своего музыкального творчества. Режиссёром сериала выступил Рустам Мосафир (известен по таким работам как "Скиф", "Шаман"), а над сценарием работал Дмитрий Лемешев ("Контакт"). Роль Михаила Горшнёва досталась Константину Плотникову ("Родитель"), а Андрея Князева — Владу Коноплёву ("Восьмидесятые"). Создатели охарактеризовали сериал как панк-сказка, а не биографическая драма. Официальная премьера намечена на 2 марта.

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Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры

