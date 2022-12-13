Игра будет доступна для пользователей с 10 февраля.

В сети появилось видео с картой Hogwarts Legacy. В социальных сетях появился ролик, который показывает игрокам полную карту школы магии и волшебства Хогвартс. Официальный релиз компьютерной игры по вселенной "Гарри Поттера" намечен на 10 февраля текущего года. Проект выйдет на персональных компьютерах, приставках PS5 и Xbox Series X|S). Кроме самого здания школы авторы продемонстрировали второстепенные локации, такие как Хогсмид, Запретный лес и другие места Напомним, что покупатели Deluxe-издания игры смогут начать играть в нее уже с 7 февраля. Владельцы игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One отправятся в Хогвартс только 4 апреля, а владельцы Nintendo Switch — 25 июля.

Создатели Hogwarts Legacy опубликовали релизный трейлер игры.

Фото и видео: Вконтакте / Игромания