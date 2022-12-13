Создатели Hogwarts Legacy опубликовали релизный трейлер игры

Релиз состоится 10 февраля на PlayStaton 5, Xbox Series и ПК.

Студия Avalanche представила релизный трейлер игры Hogwarts Legacy по мотивам книг Джоан Роулинг.

На опубликованных кадрах показали схватки главного героя с различными магическими существами, а также полеты на метле и уроки с участием волшебников-учителей.

События игры развернутся в Хогвартсе образца XIX века. Релиз состоится 10 февраля на PlayStaton 5, Xbox Series и ПК. В апреле Hogwarts Legacy будет доступа пользователям PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее вышел премьерный трейлер SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Видео: YouTube / PlayStation